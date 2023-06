Apesar da permanência, Carvalhal avisa: "Não me vou agarrar ao meu contrato"

O Celta de Vigo corria o risco de descer à segunda divisão espanhola, mas venceu o campeão em título na última jornada e assegurou a permanência na LaLiga. Apesar disso e de ter mais um ano de contrato nos Balaídos, o técnico português admitiu que não sabe se vai continuar no clube.

O Celta de Vigo, treinado por Carlos Carvalhal, venceu no domingo em casa o Barcelona por 2-1, assegurando a permanência na LaLiga, à última jornada.

O emblema do técnico português partiu para a última ronda do campeonato espanhol na 17.ª posição, primeira acima da zona de despromoção, correndo o risco de ser despromovido, mas venceu o campeão em título, terminando a prova em 13.º, com 43 pontos.

Após a partida, Carvalhal admitiu que, apesar de ter evitado a despromoção e ter mais um ano de contrato no Celta, não sabe se vai continuar nos Balaídos.

"Não são os anos de contrato que me fazem ficar num clube. Para ficar num clube, tenho de cumprir pressupostos que me satisfaçam. Há um que está cumprido: os adeptos são fabulosos. O resto, temos de falar. Não me vou agarrar ao meu contrato. Se a direção entender que acabou, resolvemos isto num minuto", referiu.

O treinador acrescentou que "há muitas explicações" para o sofrimento vivido pelo Celta na reta final do campeonato, em que chegou a somar seis jogos consecutivos sem vitórias, salientando que as lesões foram uma das principais.

"Quando chegámos, pediram-nos para ficar na primeira divisão e atingimos um nível muito alto, marcando tanto ao Barcelona e como ao Real Madrid. Não sou de desculpas, mas depois da Páscoa perdemos a nossa estrutura do lado direito: Mingueza lesionou-se, Carles [Pérez] esteve quase dois meses a jogar condicionado e o [Iago] Aspas e o [Gabri] Veiga estiveram muito tempo fora. O plantel não é muito grande", concluiu.