Apesar da goleada, Spartak Moscovo mantém a confiança em Rui Vitória

O treinador português Rui Vitória vai orientar o treino desta terça-feira, depois da goleada histórica (7-1) sofrida ante o Zenit.

De acordo com o que O JOGO apurou, Rui Vitória vai, esta terça-feira, estar no comando do treino do Spartak Moscovo.

Sob intensa pressão após a goleada sofrida frente ao Zenit (1-7), a pior da história do clube na liga russa, o treinador luso continua a ter a confiança da Direção, que, ainda em São Petersburgo e sob a voz do assessor de Imprensa, afiançou que não estava a planear trocar de treinador.