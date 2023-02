Apenas um reforço foi a gota de água para um treinador português em França

Rui Almeida deixa o cargo de técnico do Niortais.

O treinador português Rui Almeida está de saída do comando técnico do Niortais, atual último classificado do segundo escalão francês. Ao que O JOGO apurou, na base da tomada de posição do técnico está o desacordo com a politica desportiva do clube.

Rui Almeida considera que apenas um reforço de inverno não garante condições para melhorar os resultados, optando, desse modo, por abandonar o cargo. O contrato será rescindido esta quarta-feira.

Com experiência no futebol francês, Rui Almeida, 53 anos, passou ainda por Caen, Troyes, Bastia e Red Star. Em Portugal orientou o Gil Vicente em 2020/21.