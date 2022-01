Ao fim de nove meses, Pedro Neto regressa ao trabalho no relvado

A 9 de abril de 2021, num jogo entre o Wolverhampton e o Fulham, Pedro Neto lesionou-se com gravidade. A 6 de janeiro de 2022 voltou a trabalhar no relvado.

O avançado português Pedro Neto voltou a trabalhar no relvado depois de muitos meses parado devido a uma grave lesão no joelho esquerdo. O jogador do Wolverhampton lesionou-se em abril de 2021 e começou agora a treinar no tapete verde, como deu conta o clube inglês.

"Na relva. De volta a onde ele pertence", lê-se nas redes sociais dos Wolves.