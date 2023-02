Dérbi entre o Athletico Paranaense e o Coritiba acabou com oito expulsões

António Oliveira, treinador português do Coritiba, acabou o dérbi contra o Athletico Paranaense (do Campeonato Paranaense 2023) a tentar apaziguar uma batalha campal entre os jogadores das duas equipas.

No total, oito jogadores acabaram expulsos e houve até um adepto que entrou em campo para agredir o guarda-redes do Coritiba.

Leia também Internacional Christian Atsu encontrado com vida, avança imprensa turca Futebolista do Hatayspor terá sido encaminhado para o hospital com dificuldades respiratórias e ferimentos num pé e numa perna.

A partida terminou empatada (1-1), com o Coritiba a manter-se a dois pontos do rival desta partida.

Inacreditável: Confrontos entre jogadores do Athletico Paranaense e do Coritiba.



Um adepto do Paranaense invadiu o campo para agredir o guarda-redes do Coritiba.pic.twitter.com/uXpQJn04Og - Cabine Desportiva (@CabineSport) February 6, 2023

ARRANCA OFICIALMENTE LA TEMPORADA DE FÚTBOL EN SUDAMERICA.



Asi terminó el Atlético Paranaense vs Coritiba pic.twitter.com/WxoHjdRjXJ - The League + (@LeagueOfi) February 6, 2023