António Oliveira, técnico português, absolvido da batalha campal: conheça os castigos

Duelo do passado mês de fevereiro, entre Coritiba e Athletico Paranaense, acabou com oito expulsões

António Oliveira, técnico português do Coritiba, foi absolvido no processo que avaliou as cenas de pancadaria do dérbi contra o Athletico Paranaense, realizado há, sensivelmente, um mês.

O português, de 40 anos, foi um dos absolvidos, juntamente com Lucas Drubscky, membro do Coritiba, Glenn Stenger, presidente do clube, e Jair José de Souza, vice-presidente da mesma instituição. Também o árbitro do jogo, José Mendonça da Silva Jr, não foi castigado.

No processo, cinco jogadores do Athletico acabaram castigados: Thiago Heleno (quatro jogos), Pedro Henrique (quatro jogos), Christian (quatro jogos), Pedrinho (seis jogos) e David Terans (dois jogos). Apenas do Coritiba foram castigados os seguintes atletas: Fabrício Daniel (seis jogos) e Alef Manga (cinco jogos).

Em relação a eventuais jogos à porta fechada ou multas mais pesadas, apenas o Athletico foi condenado a pagar dois mil reais. O clube foi absolvido da invasão de campo e o Coritiba absolvido pela rixa.

A partida terminou empatada (1-1), mas o que ficou para a história foram mesmo as cenas lamentáveis de pancadaria que envolveu jogadores, dirigentes e, até, um adepto do Athletico Paranaense.