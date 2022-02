António Oliveira também integra lista do Botafogo, avança Imprensa brasileira

António Oliveira, antigo treinador do Athletico Paranaense

Técnico da formação das águias, cargo que desempenha desde janeiro de 2022, estará, adianta um jornalista brasileiro, interessado em regressar ao Brasil

Além de Luís Castro, treinador do Al Duhail, a direção do Botafogo tem identificado António Oliveira como possível novo líder do comando técnico da equipa brasileira.

A informação foi avançada, no Twitter, pelo jornalista brasileiro Lucas Pedrosa, que foi, entretanto, citado pelo portal noticioso "FogãoNet". O repórter adianta, também, que o técnico do Benfica B estará interessado em voltar ao Brasil.

António Oliveira, recorde-se, foi treinador do Athletico Paranaense na última temporada do futebol brasileiro, tendo vencido 21 jogos, empatado sete e perdido 12, antes de ser demitido pela direção do clube em setembro de 2021.

Mais de quatro meses depois, o técnico, 39 anos, assumiu um compromisso com o Benfica para orientar os bês encarnados, sucedendo a Nélson Veríssimo. Agora, é associado como hipótese para render Enderson Moreira no Botafogo.