António Oliveira mete Flamengo ao barulho e diz: "Grandes em Portugal também são beneficiados"

Treinador português do Cuiabá foi expulso na derrota frente ao Vasco da Gama.

O Cuiabá, treinado por António Oliveira, perdeu na madrugada desta terça-feira por 1-0 na visita ao Vasco da Gama, que terminou com uma série de dez jogos sem vencer e de seis derrotas consecutivas, apesar de se manter na zona de despromoção do Brasileirão, à 12.ª jornada.

O único golo da partida surgiu aos 77 minutos, por intermédio de Jair, de penálti, sendo que Oliveira acabou expulso aos 89', pela insistência em reclamar de uma decisão do árbitro.

"Se fosse [contra] o Flamengo, não dava penálti", atirou o técnico português, que depois viria a corrigir o desabafo. "Quando disse aquilo do penálti, que acaba por ser bem marcado, e falei no Flamengo, [é preciso entender que] no calor do jogo dizemos coisas que não devíamos ter dito. Disse Flamengo como podia ter dito outro clube, tenho muitos amigos lá, máximo respeito pelo Flamengo. Referi-me ao Flamengo, mas podia ser qualquer clube. O que quis dizer é que parece que é fácil marcar penáltis ao Cuiabá. Em caso de dúvida olha-se muito para os emblemas e o Cuiabá tem sofrido mesmo em pequenas situações do jogo", explicou.

"Aqui é assim, mas também é em Portugal, as equipas grandes são sempre mais beneficiadas do que as pequenas. O Benfica é mais beneficiado, o FC Porto é mais beneficiado, o Sporting... mais do que qualquer equipa que esteja do meio da tabela para baixo. Faz parte. Eu não gostava de ser árbitro, é uma tarefa ingrata, mas penso que por vezes por culpa própria perdem um pouco do controlo do jogo", disse ainda António Oliveira, fazendo um paralelismo com o futebol português.

Com a derrota, o Cuiabá segue na primeira posição acima da linha de água (16.ª), com 12 pontos, ao passo que o Vasco da Gama segue dois lugares abaixo (18.º), com nove.