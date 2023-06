António Oliveira expulso na derrota do Cuiabá frente ao Vasco da Gama

António Oliveira, treinador do Cuiabá

De acordo com uma secção estatística da Globo Esporte, o treinador português é quem soma a média mais alta de cartões recebidos no Brasileirão, com 24 amarelos e quatro vermelhos até ao momento.

O Cuiabá, treinado por António Oliveira, perdeu na madrugada desta terça-feira por 0-1 na visita ao Vasco da Gama, que terminou com uma série de dez jogos sem vencer e de seis derrotas consecutivas, apesar de se manter na zona de despromoção do Brasileirão, à 12.ª jornada.

O único golo da partida surgiu aos 77 minutos, por intermédio de Jair, sendo que Oliveira acabou expulso aos 89', pela insistência em reclamar de uma decisão do árbitro.

Com a derrota, o Cuiabá segue na primeira posição acima da linha de água (16.ª), com 12 pontos, ao passo que o Vasco da Gama segue dois lugares abaixo (18.º), com nove.