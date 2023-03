António Oliveira eliminado por equipa da Série D e a análise irritou os adeptos

"Estamos no bom caminho", disse o técnico após o Coritiba, que orienta, ser eliminado pelo FC Cascavel. Adeptos gritaram "vergonha" durante o jogo e querem uma limpeza na estrutura, englobando a saída do técnico

O Coritiba, orientado por António Oliveira, foi eliminado nos quartos de final do Campeonato Paranense 2023 pelo modesto FC Cascavel, da Série D, e o discurso no final da partida do técnico português causou revolta nos adeptos, que querem uma limpeza no departamento de futebol que englobe a saída do treinador.

Após perder por 3-1 na primeira mão, o Coritiba não foi além de um 0-0 no segundo jogo.

"A nossa equipa perdeu a eliminatória pelo primeiro jogo. Esta foi uma partida onde jogamos muito bem. Tivemos um volume ofensivo impressionante. Foram 31 finalizações, 15 na baliza, contra duas do adversário. Mas acho que treinámos o guarda-redes [André Luiz, do Cascavel] porque defesas difíceis foram três. Evidente que estamos tristes, mas a equipa mostrou que desta forma estamos no caminho certo", disse o técnico, um comentário que não agradou por ser após uma eliminação.

No estádio os adeptos gritavam "vergonha" e António Oliveira respondeu na conferência: "Estou muito satisfeito com a exibição, não com o resultado. Respeito o torcedor, mas o Campeonato Paranaense não determina nunca qual vai ser o curso no Brasileiro. Hoje fizemos tudo, mas esbarramos numa excelente exibição do guarda-redes adversário. Faltou golo, não fomos competentes nessa fase da finalização."

A claque do clube, Imperio Alviverde, emitiu uma nota de desagrado pelo momento que o clube vive.