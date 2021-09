António Oliveira: "É um momento do qual não gostamos. Estamos revoltados..."

António Oliveira, treinador do Athletico

Declarações de António Oliveira, treinador do Athletico Paranaense, após o empate este domingo diante do Sport (0-0), na Arena da Baixada, a contar pela 19.ª jornada do campeonato brasileiro.

Análise do jogo: "As chances de golo foram suficientes para ganharmos o jogo, mas não foi o nosso dia. Se aos dois minutos o Pedro Rocha faz aquele golo, conseguiríamos desbloquear a marcação."

Falhas: "Tivemos alguns problemas em algumas ações técnicas individuais, em alguns passes e cruzamentos, e alguma dificuldade em ocupar a área. Isso em algumas vezes facilitou quem defendia de frente. Mas não foi por falta de chances que não ganhamos o jogo."

Maratona: "É uma pressão boa. Somos a única equipa em quatro competições. Temos esta intensidade de jogos por nosso mérito. Temos que gerir o plantel e as competições... É um momento do qual não gostamos. Estamos revoltados com este momento. Percebo nos jogadores a ansiedade para reverter essa situação. E vamos reverter. Confio muito neles."