António Oliveira despede-se do comando do Athletico Paranaense

Décima segunda derrota da formação brasileira terá sido a gota de água para o técnico português, que apenas obteve dois triunfos nos últimos dez desafios

O treinador António Oliveira anunciou, esta quinta-feira, que abandonou, por vontade própria, o cargo de treinador do Athletico Paranaense, após a eliminação da equipa diante do modesto Cascavel, em jogo da meia-final do Campeonato Paranaense.

Essa derrota, a 12.ª da formação na presente temporada no Brasil, terá sido a gota de água para o técnico de 38 anos, que não conseguiu vencer nos últimos quatro jogos. Aliás, numa dezena de desafios mais recentes logrou apenas dois triunfos.

António Oliveira chegara ao clube no ano passado, tendo passado a treinador principal na época seguinte. Atualmente, o Athletico Paranaense, que começou a presente temporada de forma auspiciosa, está no nono lugar do Brasileirão, vai disputar os quartos-de-final da Taça do Brasil e a meia-final da Copa Sudamericana.

Num total de 41 jogos ao leme da equipa brasileira, o técnico português obteve 21 vitórias, sete empates e 13 derrotas.