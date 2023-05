António Oliveira dá as boas-vindas a Pepa: "Vai acrescentar muito ao futebol brasileiro"

O Cuiabá bateu o Cruzeiro, em jogo da sétima jornada do Brasileirão

O Cuiabá, orientado por António Oliveira, bateu o Cruzeiro de Pepa por 1-0, na sétima jornada do Brasileirão, e no final do encontro o técnico vencedor elogiou o compatriota.

"Foi um resultado importante perante uma equipe organizada com um treinador que vai acrescentar muito ao futebol brasileiro, que é o Pepa. Dou-lhe as boas-vindas, espero que consiga os seus objetivos, mas a minha equipa está de parabéns. Os meus jogadores foram heroicos. Mereceram muito, mas são 10 minutos de tristeza ou de euforia, amanhã temos que nos preparar para o próximo jogo", afirmou António Oliveira, que surgiu na ficha de jogo como assistente técnico, por não estar ainda inscrito como treinador.

"O rigor, a crença que eles tiveram e a maneira como eles interpretaram o plano estratégico para este jogo... Nós temos nossa matriz para depois avaliar o adversário, observar os pontos fortes e retirar os espaços. E aproveitar também as fragilidades do adversário. Foi isso que aconteceu. Fomos muito consistentes defensivamente, muito fortes, organizados, sempre capazes de perceber onde queremos conquistar a bola e para onde queremos encaminhar o adversário. Fomos muito rigorosos, obrigamos o adversário a jogar muito por fora, conseguimos criar superioridade numérica nos corredores, retirar as ações individuais do Cruzeiro. Tivemos as nossas oportunidades também, que não foram poucas, e poderíamos matar o jogo com o segundo golo", completou, analisando o encontro.