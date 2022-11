António Oliveira garante ponto precioso na receção ao campeão Abel Ferreira

Empate acaba por ajudar as pretensões do Cuiabá, que ocupa o primeiro lugar acima da zona de despromoção quando restam duas jornadas para o fim do Brasileirão.

O Cuiabá, de António Oliveira, empatou este domingo 1-1 na receção ao campeão Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, ganhando um valioso ponto na luta pela permanência no Brasileirão, a duas jornadas do fim.

O conjunto da casa surpreendeu logo aos seis minutos, com o extremo Jonathan Cafú a inaugurar o marcador. A resposta paulista chegou na segunda parte, aos 75', por intermédio do jovem José López.

O Cuiabá permanece desta forma no 16.º lugar do Brasileirão - primeira posição acima da linha de água - com quatro pontos de vantagem sobre o Atlético Goianiense e o Ceará, que somam ambos 34 pontos e ainda têm hipóteses matemáticas de garantir a permanência no principal escalão.