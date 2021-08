António Oliveira após derrota: "Já disse diversas vezes que os jogadores não são máquinas"

António Oliveira, treinador do Athletico Paranaense

Declarações do português António Oliveira, treinador do Athletico Paranaense, após a derrota na receção ao São Paulo, por 1-2, a contar para a 15.ª jornada do campeonato brasileiro.

Análise do jogo: "Evidentemente, não era o resultado que nós procurávamos. Demorámos um pouco para entrar no jogo. Na segunda parte fizemos correções e ajustes, arriscámos mais na parte final e tivemos presença na área. Não fomos eficazes como temos sido. Mas, a partir deste momento, a equipa partiu para o jogo que estamos habituados."

Evolução: "Precisamos entrar desde o primeiro minuto, do primeiro tempo, mais proativos. A segunda parte foi muito melhor que a primeira."

Sobrecarga: "Estamos inseridos em quatro competições. Já disse diversas vezes que os jogadores não são máquinas. O Márcio Azevedo e o Erick ainda não tinham sido titulares no Brasileiro. Mas foi com trabalho que conseguiram as suas oportunidades."