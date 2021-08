António Oliveira após apuramento épico: "Nunca tive dúvidas"

António Oliveira, treinador do Athletico Paranaense

A reação do treinador do Athletico Paranaense à passagem às meias-finais da Taça Sul-Americana.

O Athletico Paranaense, orientado por António Oliveira, garantiu a presença nas meias-finais da Taça Su-Americana, após vencer a Liga do Quito por 4-2 na segunda mão dos "quartos". A formação brasileira deu a volta à derrota por 1-0 no Equador, deixando o técnico português orgulhoso.

"Nunca tive dúvidas. O objetivo é chegar, desde o início, à final. Estou muito orgulhoso. Quero que eles [jogadores] vivam e vibrem intensamente com este apuramento", afirnou António Oliveira após o encontro.

"Somos um grupo fantástico. Já disse mais do que uma vez: não trocaria nenhum jogador por outro de qualquer outra equipa do Brasil. Estou muito feliz com os meus jogadores", elogiou.

Nas meias-finais, o Athletico Paranaense vai medir forçar com o Peñarol, do Uruguai.