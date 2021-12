António Conceição: "Treinar um grande português? Preferia o Braga..."

Selecionador dos Camarões justifica a escolha dadas razões sentimentais. Continuidade à frente da seleção africana está dependente do sucesso em 2022

Antigo jogador e adjunto do Braga, António Conceição tem a ambição de voltar a estar ligado ao clube minhoto. O selecionador dos Camarões assumiu que optaria, por sentimento, treinar a equipa bracarense ao invés do FC Porto, Sporting ou Benfica.

"Se o meu desejo passa por treinar uma equipa grande? Provavelmente passa por treinar a equipa principal do Braga. Se tivesse de escolher entre um dos três grandes e o Braga, escolhia o Braga, pelo coração", afirmou o técnico, à Rádio Renascença.

Atento à evolução do emblema da Liga Bwin nos últimos anos, o adepto bracarense António Conceição considera que o troféu de campeão nacional ainda não faz parte do palmarés do clube por não existir um maior investimento no plantel.

"Faltou um pouco mais de investimento na equipa, de dotá-la com dois ou três jogadores acima da média para poder assumir a candidatura ao título e até ganhar o campeonato", referiu o selecionador dos Camarões.

Continuidade na seleção dependente do sucesso

Concentrado, não obstante o pensamento em treinar em Braga, na próxima edição do Campeonato Africano das Nações (CAN), António Oliveira assegurou que "tem como objetivo" ganhar a competição, antes de qualificar os Camarões para o Mundial'2022.

"Só tenho um caminho: ganhar. Chegar à final da CAN e ganhar e apurar a equipa para o Mundial 2022 são os dois objetivos claros que estão em cima da mesa", atirou o selecionador dos Camarões, cujo futuro está definido caso não alcance os desideratos.

"Se a CAN e o play-off não correrem bem, o mais certo é chegarmos ao final de março [de 2022] e cada uma das partes seguir o seu caminho", estimou António Oliveira, dando como muito provável o fim da ligação à federação camaronesa.