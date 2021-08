António Conceição amarrado pelos Camarões até 2023

Treinador português está nos Camarões desde 2019

António Conceição prolongou o contrato que o liga à Federação dos Camarões até setembro de 2023, a poucos dias da estreia na fase de qualificação para o Mundial do Qatar, agendado para 2022. A 3 de Setembro, os Leões Indomáveis recebem o Malawi e, a 6 do mesmo mês, visitam a Costa do Marfim.

"Significa que o Ministério do Desporto e a Federação dos Camarões renovaram a confiança no nosso trabalho. O balanço é positivo, e representa que teremos pela frente dois grandes objetivos difíceis: o acesso à fase final do Mundial do Qatar, em 2022, e a presença no CAN, em janeiro do mesmo ano. Como anfitriões da prova mais importante de África, seria bonito chegar à final e vencê-la, porque vamos ter o povo, que vive bastante o futebol, ao nosso lado.", afirma o experiente treinador. O final do novo vínculo coincide com o início do apuramento da edição de 2023 do CAN.

António Conceição garante que tem a vantagem de conhecer melhor os jogadores dos Camarões, que terminaram a fase de qualificação para o CAN na liderança do Grupo F, embora o apuramento estivesse garantido, pelo estatuto de país organizador: "Serviu sensibilizarmos todos para irmos pelo mesmo caminho, num grupo de trabalho com mais de 40 jogadores, em que realizámos uma triagem rumo à nossa ideia como equipa. O nosso foco são, para já, os dois primeiros jogos do apuramento para o campeonato do mundo. Costa do Marfim é, teoricamente, o adversário mais difícil, mas há mais duas selecções que querem dar o seu melhor para se baterem connosco".