Antigo presidente do Corinthians sobre desaire de Vìtor Pereira: "Deus castiga sempre"

Andrés Sanchez recorreu às redes sociais para comentar o desaire do Flamengo na Supertaça sul-americana, diante do Independiente del Valle, após grandes penalidades

O Flamengo perdeu mais um título oficial. A nova equipa de Vítor Pereira caiu na Supertaça sul-americana, diante do Independiente del Valle, após grandes penalidades. O Corinthians não se esqueceu da saída do português no momento da derrota.

"Pessoas com má índole, Deus castiga sempre", referiu Andrés Sanchez, antigo dirigente do emblema de São Paulo, na sua conta de Twitter.

Depois do desaire por 1-0 na primeira mão, no Equador, o Flamengo respondeu com um triunfo pela margem mínima, conseguida no período de compensação, com um golo de Arrascaeta. No prolongamento nada mudou e o jogo ficou decidido nas grandes penalidades, onde os brasileiros claudicaram (4-5).

Depois da Supertaça brasileira e do Mundial de Clubes, este foi o terceiro desaire de Vítor Pereira nos primeiros meses a comandar o Flamengo.