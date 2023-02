Antigo diretor do Benfica elogia João Félix: "É um génio"

Daily Telegraph dedicou um trabalho ao internacional português. Bruno Lage lembrou tempos em que orientou o jogador no Benfica, Tiago Pinto pediu paciência para um talento especial

Reforço de inverno do Chelsea, João Félix deve regressar à competição neste fim de semana, depois de três jogos de suspensão. O Daily Telegraph dedicou uma página ao reforço de inverno dos blues e Bruno Lage recordou a temporada de 2018/2019, a última do português no Estádio da Luz.

"Eles jogavam em 4x3x3 e eu mudei para 4x4x2 porque era o sistema certo para João. Ele não é um número 10, não é de jogar atrás do avançado. Prefiro defini-lo como "avançado livre". Ele precisa de jogar com um avançado mais clássico na área, que ele possa assistir com passes. O João joga entre linhas, no espaço atrás de uma defesa. Ele e o [Haris] Seferovic, naquela segunda metade da temporada, foram muito bons", explicou o ex-treinador do Wolverhampton.

Tiago Pinto, antigo diretor dos encarnados, pediu paciência para o novo jogador dos blues, dono de um talento acima da média.

"Ele só precisa do contexto certo. Precisa de um treinador e de uma equipa técnica que goste dele e o proteja. Às vezes, estes miúdos precisam de alguém que os trate de maneira um pouco diferente. Sei que com o que aconteceu no Atlético e com o cartão vermelho [contra o Fulham] não tem sido um bom momento para ele, mas é um génio e uma pessoa muito humilde. Há muito talento natural e uma grande confiança em si mesmo. Ele faz tudo parecer muito fácil", explicou.

Tiago Pinto, que esteve no Benfica entre 2017 e 2021, lembrou a transferência de João Félix, que, em 2019, saiu para o Atlético de Madrid por pouco mais de 120 milhões de euros.

"Na época, foi algo que aconteceu muito rápido, mas ele estava a fazer coisas especiais e o mundo inteiro estava a olhar para ele. Não quero ser a pessoa que diz agora que teria sido melhor ter saído para Barcelona, Paris Saint-Germain ou Manchester City. No final, foi a decisão de todos", atirou.