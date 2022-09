Antigo capitão do Irão e o regresso de Queiroz: "É positivo para o nosso futebol"

Hamid Derakhshan satisfeito com a chegada do selecionador português, que já tinha ocupado o cargo entre 2011 e 2019

Hamid Derakhshan, antigo capitão da seleção do Irão, está satisfeito com o regresso de Carlos Queiroz ao comando técnico da seleção. Para o ex-jogador, a presença do português é um bom sinal para o futebol do país.

"O regresso de Queiroz é algo positivo para o nosso futebol. No jogo contra o Uruguai, ficou comprovado que a disciplina voltou para a equipa e Queiroz trabalha de uma forma em que os jogadores conseguem ler os pensamentos da equipa técnica. O princípio mais importante no futebol é a disciplina tática da equipa. Os nossos jogadores mostraram isso muito bem na batalha tática com o Uruguai", afirmou, em declarações à imprensa do país.

Derakhshan confia, por isso, nas hipóteses do Irão para o Campeonato do Mundo do Catar, apesar da concorrência da Inglaterra, do País de Gales e dos Estados Unidos.

"Se continuarmos este processo e crescermos um pouco do ponto de vista técnico, podemos esperar avanços. Temos jogadores muito bons e acho que a seleção pode melhorar como equipa", explicou.