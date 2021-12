Antigo adjunto de Mourinho é apontado como novo alvo do Flamengo

Mais um nome português associado ao clube brasileiro.

Vários treinadores portugueses têm sido associados ao comando técnico do Flamengo. Jorge Jesus, Carlos Carvalhal, Paulo Fonseca e Paulo Sousa foram os nomes a surgir com maior força, mas este domingo outro técnico luso é apontado como alvo do clube brasileiro.

De acordo com o "Globoesporte", Rui Faria, antigo adjunto de Mourinho e ex-treinador do Al-Duhail, do Catar, é do interesse do "Mengão". O técnico de 46 anos terá sido procurado no sábado pelo agente que está a trabalhar na procura por um treinador em Portugal. Dirigentes do Flamengo, diz ainda o "Globoesporte", iniciam este domingo "as conversas para conseguir fechar um acordo o mais rápido possível"

Segundo as mesmas informações, o maior desafio será convencer Rui Faria a trabalhar no Brasil. Os filhos vivem e estudam em Inglaterra e o treinador já terá recusado recentemente propostas dos turcos do Besiktas e de um clube russo.