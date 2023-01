Antiga glória do Manchester United sobre Dalot: "Tem sido um dos melhores"

Denis Irwin era lateral e representou os "red devils" durante 12 temporadas.

A recuperar de uma lesão sofrida a 10 de janeiro, no jogo com o Charlton, Diogo Dalot viu o seu rendimento ser elogiado por uma antiga glória do Manchester United, que, curiosamente, também cumpria as funções de lateral.

"O Dalot tem sido um dos melhores jogadores desta época. Ele nunca chegou a ter uma sequência de jogos com os treinadores anteriores, entrava e saía da equipa", afiançou o ex-internacional irlandês aos meios do clube inglês.

"Ele tem sido uma das grandes mais-valias para nós esta época", acrescentou Irwin, que representou os "red devils" durante 12 temporadas.

Dalot, refira-se, leva 23 jogos realizados pelo United em 2022/23. Representou, também, a seleção portuguesa no Mundial do Catar.