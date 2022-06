Anthony Lopes renova pelo Lyon: "Já posso ir de férias descansado"

Anthony Lopes, de 31 anos, renovou pelo Lyon até 2025

"Já posso ir de férias descansado", disse, esta quinta-feira, Anthony Lopes na conferência de imprensa sobre a renovação do contrato com o Lyon, clube da Ligue 1 ao qual fica agora ligado até 2025.

"Temos grandes anos pela frente neste belo projeto, por isso renovar foi um passo lógico para mim. Este clube faz-me vibrar e nunca escondi a ambição, porque não tentar ser o jogador com mais jogos de sempre no clube?", afirmou ainda o internacional português, sentado ao lado do mediático presidente do clube, Jean Michel Aulas.

"Há uma forte possibilidade de acabar carreira aqui, por que não?", concluiu Lopes, que esteve na sala de imprensa junto de Lacazette, o avançado ex-Arsenal que está de regresso ao OL.

