Ao longo das 19 jornadas inaugurais do campeonato, Lopes acumulou 6,06 pontos nas avaliações feitas pelo L'Équipe.

Anthony Lopes, guarda-redes do Lyon, está no onze ideal do L"Équipe da primeira volta do campeonato francês.

Ao longo das 19 jornadas inaugurais do campeonato, Lopes acumulou 6,06 pontos nas avaliações feitas pelo desportivo gaulês.

No ataque, destacam-se as ausências dos atacantes Mbappé, Neymar e Messi, que militam no PSG, líder da prova francesa.