"Antes, preferia ganhar a Liga dos Campeões, agora prefiro ganhar um Mundial"

João Félix, avançado do Chelsea, abordou alguns assuntos sobre a sua mudança para Londres. Entre eles, a relação com Enzo Fernández e as ambições futuras.

João Félix é agora companheiro de equipa de Enzo Fernández no Chelsea. Ambos com passagens pelo Benfica, os dois jovens mantêm uma boa relação desde o primeiro dia, confidenciou o avançado português.

"Fomos jantar no primeiro dia em que ele chegou a Londres. Criámos uma boa relação fora dos relvados e isso traduz-se para dentro do campo. Ele é jovem e gosta de jogar bom futebol" sublinhou.

Questionado sobre as ambições futuras, o internacional português admite que "mudou de ideias" no mundo do futebol: "Antes dizia que preferia ganhar a Liga dos Campeões, mas agora mudei de ideias. Prefiro ganhar um Mundial", afirmou no "London Is Blue Podcast".