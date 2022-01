"Antes, jogava uns excelentes 15 minutos e depois fazia as coisas pela metade"

Rafael Leão diz estar mais crescido, mais objetivo e mais determinado. E os números desta época comprovam a evolução.

Rafael Leão está a cumprir a terceira época no Milan e as coisas estão a sair muito bem ao avançado internacional português. E isso, além do natural talento que possui, talvez tenha a ver com a mudança de atitude do jogador de 22 anos. Em entrevista à Gazzetta dello Sport, o ex-Sporting e Lille admite que agora está mais objetivo, consistente e determinado e que mudou a forma como encara os jogos.

"Antes, eu não era consistente. Se calhar jogava uns excelentes 15 minutos e depois parava ou fazia as coisas pela metade. Hoje sou mais objetivo, mais consistente durante os 90 minutos. Marco mais e faço mais assistências. É claro que jogo numa grande equipa, mas mudei a forma como encaro os jogos. Sou mais determinado, conheço melhor a Serie A, e o clube sempre mostrou confiança em minha. Os companheiros de equipa e o treinador sempre me fizeram sentir protegido", atirou.

Recentemente, Stefano Pioli, treinador do clube italiano, revelou que Rafael Leão o faz lembrar Thierry Heny. O português agradece a comparação.

"Pioli diz que eu faço lembrar o Henry? Agradeço-lhe a comparação, o Henry foi um enorme campeão. Mas eu quero ser o Rafa, quero seguir o meu caminho", declarou.

Em 23 jogos na presente época, Leão soma oito golos e cinco assistências.