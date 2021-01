Antes do duelo, um elogio: "Não conhecia o Abel Ferreira, está a trabalhar muito bem"

Cuca, treinador do Santos, elogia o trabalho levado a cabo pelo homólogo português no Palmeiras.

Palmeiras e Santos disputam no sábado a final da Taça Libertadores, a maior prova de clubes da América do Sul. O vencedor sucede ao Flamengo - então orientado por Jorge Jesus - como "rei" do futebol naquele continente e, antes do duelo decisivo, Cuca, treinador do "Peixe", teceu elogios ao português Abel Ferreira, ao leme do "verdão".

"Não o conhecia. Estou a conhecer o trabalho dele agora. Vocês têm visto mais do que eu, está a trabalhar muito bem, o Palmeiras tem jogado bem em todas as competições. Tem usado bastante o plantel todo. O Palmeiras tem um grande plantel", afirmou Cuca, citado pelo Globesporte, dividindo em partes iguais o favoritismo para a final do Maracanã:

"Acho que é meio-meio. Metade para lá e metade para cá. O Palmeiras fez mais pontos, teve quase 80 por cento de aproveitamento, e nós tivemos 75 por cento. As equipas chegaram à final porque mereceram", rematou o técnico do Santos.