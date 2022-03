Antero Henrique nomeado diretor desportivo da Liga do Catar

Antigo administrador da SAD do FC Porto e diretor-geral do Paris Saint-Germain será peça fundamental na nova estratégia de desenvolvimento da Liga das Estrelas do Catar

O português Antero Henrique tem um novo desafio na carreira: foi o escolhido para desempenhar o cargo de diretor desportivo da Liga do Catar (QSL - Qatar Stars League).

"É com grande honra e ambição que me junto à QSL. A visão clara e notável é algo que realmente me motivou desde a primeira conversa. Acreditamos que podemos maximizar os recursos já existentes e trabalhar em conjunto com todos os interessados, especialmente os clubes QSL, para elevar o nível do futebol e reforçar a marca de cada competição", declarou Antero Henrique, citado em comunicado, esta manhã, pelo organismo.

A escolha, aprovada pelo Comité Executivo da Associação de Futebol do Catar, tem como propósito "proporcionar entretenimento futebolístico competitivo de alta qualidade e para alcançar novos padrões profissionais".

Antero Henrique, refere o organismo catari, vai liderar uma equipa de observadores, que inclui peritos e observadores, que prestará serviços e apoio a clubes da Liga do Catar na observação e contratação de futebolistas profissionais.

"Antero Henrique foi escolhido com muito cuidado. Estamos otimistas quanto à implementação da nova estratégia para transformar a liga numa fileira dos campeonatos mundiais e torná-la numa plataforma para jogadores, treinadores e administradores talentosos", disse Ahmed Abbassi, diretor executivo da liga catari.

Antero Henrique, antigo dirigente e administrador do FC Porto exerceu funções de diretor-geral do Paris Saint-Germain até 2019, no qual esteve por dentro dss transferências milionários de Neymar e Kylian Mbappé.