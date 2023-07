Angel Gomes recorda Seabra: "Foi o maior estímulo que alguma vez tive"

Internacional inglês lembrou tempos complicados no Manchester United. Elogiou a forma como foi tratado por Vasco Seabra quando foi contratado pelo Boavista

Atualmente no Lille, com Paulo Fonseca, Angel Gomes teve uma passagem pelo futebol português e pelo Boavista há não muito tempo. O internacional sub-21 por Inglaterra destacou a importância de Vasco Seabra, então técnico dos axadrezados, para a evolução da sua carreira.

"Tive uma conversa por Zoom com o treinador do Boavista, mas quando o conheci, pessoalmente, foi o maior estímulo que alguma vez tive no futebol. Era o que eu precisava. Ele disse-me que eu não me tinha de preocupar com X, Y e Z. Que ia jogar. Disse-me que eu seria importante para ele. Não podia ter ouvido nada melhor naquele momento", afirmou, em entrevista ao The Athletic.

O médio criativo explicou ainda as dificuldades que sentiu quando estava no Manchester United.

"O último ano no United foi uma das coisas mais difíceis que fiz no futebol. Não estar realmente envolvido, não saber o que se vai passar a seguir. Ver as pessoas a saírem-se bem, a treinar todas as semanas, mas não ter oportunidades de jogar. Quando digo treinar, refiro-me a ter um nível elevado. Parece que estamos a perder tempo", explicou.

Angel Gomes, de 22 anos, passou a temporada 2020/2021 no Boavista, por empréstimo do Lille. O médio fez, então, mais de 30 jogos, terminando com seis golos e cinco assistências a sua aventura no Estádio do Bessa.