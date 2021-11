André Villas-Boas não será treinador do Flamengo

Nome do português surgiu na imprensa brasileira mal foi anunciada a saída de Renato Gaúcho

Em processo de renovação do comando técnico, dada a demissão de Renato Gaúcho na ressaca da final da Taça dos Libertadores, o Flamengo terá ponderado escolher André Villas-Boas, avançou esta esta terça-feira o Globoesporte.

O site brasileiro escreve que o nome do antigo técnico de FC Porto, Tottenham e de Marselha, entre outros - sem trabalhar desde 2020 -, está na lista do Mengão, assim como Jorge Jesus .

Apesar de figurar na lista do Fla, André Villas-Boas não será treinador do clube brasileiro, sabe O JOGO. O projeto a curto prazo do ex-técnico do Marselha passa por treinar uma seleção, estando fora de questão retomar a carreira num clube.