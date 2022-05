Houve contactos entre as partes, como O JOGO havia avançado em tempo oportuno, mas Marrocos acabou por não avançar em tempo útil e Villas-Boas não está disponível.

André Villas-Boas não será selecionador de Marrocos. A Federação local ainda não conseguiu resolver a situação do atual selecionador, o bósnio Vahid Halilhodzic, e o treinador português não está disponível para aguardar mais tempo.

André Villas-Boas poderia ser o terceiro selecionador português no Mundial do Catar, que se realiza no final do ano. Depois de Fernando Santos, por Portugal, e Paulo Bento, pela Coreia do Sul, o antigo treinador do FC Porto foi convidado pela federação marroquina de futebol para substituir o bósnio Vahid Halilhodzic no cargo de selecionador. As conversas decorreram mas a operação acabou por não se concretizar.