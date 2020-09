André Villas-Boas já é dono de recorde no Marselha

Triunfo sobre o rival PSG deu marca histórica ao treinador português.

André Villas-Boas tornou-se no domingo, ao vencer o PSG (1-0) no Parque dos Príncipes, o treinador com o melhor registo de triunfos no Marselha após os primeiros 30 jogos para a Ligue 1.

O técnico assumiu a liderança do clube em julho de 2019 e em três dezenas de jornadas da liga francesa alcançou 18 vitórias, oito empates e quatro derrotas.

Em 2019/20, recorde-se, o campeonato não chegou ao fim, tendo os marselheses disputado 28 jogos e sido vice-campeões, atrás do PSG. Nesta temporada, o Olympique soma por vitórias os dois desafios jogados.