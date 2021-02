Já apontam um clube interessado em Villas-Boas, mas há uma contrariedade

Técnico português deixou o Marselha na terça-feira, apresentando pedido de demissão. No Brasil abordam o interesse do São Paulo.

O técnico André Villas-Boas despertou o interesse do São Paulo, no Brasil, segundo o Globo Esporte, ainda mais tendo o português apresentado a demissão do Marselha na terça-feira.

A publicação deu conta da preferência do clube por um treinador estrangeiro para suceder Fernando Diniz, o que abriria a porta a AVB. No entanto, há uma grande contrariedade: o salário do treinador.

O Globo Esporte lembrou que o antigo treinador de FC Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit e Shanghai SIPG recebia 550 mil euros por mês, citando o site Sportekz, o que deve obrigar os paulistas a virarem-se para outros nomes como Marcelo Gallardo (River Plate), Miguel Ángel Ramírez (Internacional) ou Rogério Ceni (Flamengo).

Ao todo, o São Paulo terá uma lista de sete ou oito nomes para atacar, considerando então Villas-Boas.