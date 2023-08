André Silva justifica a Real Sociedad: "Talvez não seja um bom dia para vocês recordarem"

Avançado formado no FC Porto foi emprestado pelo Leipzig à equipa espanhola e justifica a opção

Em entrevista aos meios da Real Sociedad, André Silva explicou porque é que escolheu ingressar no clube basco, por empréstimo do Leipzig, e voltar a LaLiga.

"Estou feliz. Este era o passo que eu queria dar: estar aqui na liga espanhola e ainda para mais na Real Sociedad. Joguei neste estádio há dois anos e lembro-me que a energia que senti foi muito boa. Estou muito entusiasmado por estar aqui e quero jogar o mais rápido possível. Estou na minha fase final da recuperação. Foi a minha primeira lesão a este nível e tem sido um pouco exigente. Estou a dar tudo para voltar o mais rápido possível. Estou a dar o máximo de mim para regressar mais forte aos relvados", começou por explica.

O dia em que marcou no Reale Arena, na Liga Europa pelo Leipzig, em 2021/22, foi decisivo para a escolha: "Talvez não seja um bom dia para vocês recordarem, mas para mim foi um dia bom. Marquei um golo. Quero trazer essa energia para a equipa. O ambiente no estádio nesse dia ajudou-me a escolher vir para cá. A Real Sociedad sempre me passou boas energias. Espero poder acrescentar algo mais à equipa para que possamos lutar por objetivos ainda mais ambiciosos. Vou mostrar tudo o que tenho. Com tudo o que mostrei nos últimos anos, creio que toda a gente está muito contente".

Su primer día en Zubieta



▶️ Vídeo completo: https://t.co/6qDyHj6DHn#AurreraReala pic.twitter.com/2pYSdLW9i9 - Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 2, 2023