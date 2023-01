André Silva em destaque na goleada do Leipzig diante do Schalke 04

O avançado português bisou na vitória confortável (6-1) sobre o lanterna-vermelha da Bundesliga.

O Leipzig goleou esta terça-feira por 6-1 na visita ao lanterna-vermelha Schalke 04, num jogo da 17.ª jornada da Bundesliga que ficou marcado por um bis de André Silva.

O avançado português foi titular na formação patrocinada pela Red Bull e foi mesmo quem abriu o marcador logo aos sete minutos. Após Benjamin Henrichs também ter marcado aos 15', André Silva voltou a faturar à beira do intervalo (44'), havendo ainda tempo para mais um golo de Timo Werner (45+2').

Na reta final da segunda parte, o Leipzig dilatou ainda mais os números, com Dani Olmo (83') e Yussuf Poulsen (89') a juntarem-se à lista de marcadores, já depois da resposta tímida do Schalke, que surgiu aos 56 minutos, por intermédio de Soichiro Kozuki.

O Leipzig subiu desta forma à vice-liderança provisória da Bundesliga, com 32 pontos, podendo no entanto vir a ser ultrapassado pelo Eintracht Frankfurt (terceiro, com 30), Union Berlim (quarto, com 30) ou Friburgo (quinto, com 30). Já o Schalke 04 continua na última posição do campeonato alemão, com nove pontos.