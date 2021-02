"André Silva é uma máquina em campo. Não há dúvida que vai dar o salto"

Profundo conhecedor do futebol alemão, Carlos Leal é um dos homens fortes do Arminia Bielefeld. Diz que o momento de André Silva na Bundesliga é "impressionante" e que o avançado "vai dar o salto". A campanha do Sporting esta época impressiona o diretor desportivo.

André Silva é um nome incontornável neste momento na Alemanha. Como analisa o momento do português?

É impressionante. Contra nós marcou dois golos e fez um jogo como um gigante. A experiência na Bundesliga pode ser muito relevante para os jogadores, pode ser o toque final para um jogador atingir o patamar mais alto e vê-se isso no André Silva. É uma máquina em campo, 90 minutos a funcionar, mas com prazer de jogar. Essa mistura é mortal para o adversário. A frieza que tem, mas também uma certa elegância. Faz lembrar o Lewandowski. E estou convencido de que ele investiu muito em evoluir até foram dos processos normais no clube. A trabalhar o físico, a treinar com e sem bola, e a trabalhar a mente, que tem de ser muito forte para pode atuar assim. Não há dúvida de que no verão vai dar o salto.