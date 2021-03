André Silva e um dos segredos para o sucesso: "Antes não tive esta estabilidade"

Uma retrospetiva pessoal fez o jogador entender o que precisava de melhorar e o que o impedia de estabilizar nos grandes números. A convicção de evolução expressa a O JOGO há um ano vinha daí.

Pela primeira vez desde o FC Porto repete um clube de uma época para a outra. E isso faz a diferença.

Disse há pouco menos de um ano, antes da retoma do campeonato 2019/20, que o melhor de si estaria para chegar. Chegou realmente, mas 2021/22 tem sido ainda mais impressionante. De onde vinha essa convicção?

-Essas palavras cada vez pesam mais dentro de mim pelo que tenho passado na minha carreira. Tenho passado por momentos instáveis e de muita aprendizagem, visto que tenho lidado com muitos obstáculos e nunca tinha tido uma estabilidade muito grande. Isso fez-me crescer muito a nível pessoal e futebolístico, fez de mim melhor pessoa e melhor jogador, mas ao mesmo tempo não tive a estabilidade que me permitisse desfrutar ao máximo e demonstrar todas as qualidades. Há muitas coisas à volta sem ser o que se passa em campo. Quando disse que as coisas iriam correr melhor e me sentia mais eu, era precisamente por causa disso, pela experiência adquirida e por já estar familiarizado com obstáculos novos a cada momento, experiências e sensações novas. Eu nunca tive ninguém da família ou perto de mim ligado ao futebol. Então, tudo o que tive pela frente foi pela a primeira vez. Tive de reagir às coisas, nem sempre escolhemos o caminho certo, nem sempre temos as melhores ferramentas na mão para seguir em frente. Em contrapartida deu-me uma aprendizagem grande que agora me permite mostrar aquilo que aprendi.