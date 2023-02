Em entrevista à Eleven Sports, André Silva, avançado do Leipzig, abordou as conversas com Rúben Dias e Bernardo Silva sobre o confronto da Champions dos alemães contra o Manchester City, gracejando sobre o fracasso das partes na missão de espionagem: "São dois contra um e às vezes a falar tentam sacar um bocado de informações, mas ainda não me conseguiram apanhar. Eu tentei também arranjar um pouco de informações, mas eles não se quiseram abrir muito."[vídeo Eleven Sports]

