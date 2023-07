André Silva apontado à Real Sociedad

O avançado português André Silva foi, esta segunda-feira, apontado à Real Sociedad.

Cinco anos depois de ter representado o Sevilha, por empréstimo do AC Milan, André Silva pode estar de regresso ao futebol espanhol já que, segundo o "Diário Vasco", o internacional português está na lista da Real Sociedad.

A mesma publicação garante que a equipa espanhola procura um sucessor para Sorloth e, por isso, está a tentar o empréstimo do avançado de 27 anos junto do RB Leipzig, clube com o qual o jogador tem contrato até 2026.

André Silva deixou o F. C. Porto em em 2017/18 rumo ao AC Milan. Passou, depois, por Sevilha, Eintracht Frankfurt e está há duas temporadas no Leipzig. Na época passada, disputou 44 jogos e marcou nove golos.