André Silva analisa nova época e diz onde está o segredo de Lewandowski

Avançado português é reforço do Leipzig.

Um dos principais destaques da Budesliga no ano passado, o avançado André Silva quer no mínimo repetir o bom desempenho na atual temporada. Desta vez, no entanto, a vestir a camisola do Leipzig, para onde se transferiu após marcar 28 golos pelo Eintracht Frankfurt.

A quantidade de golos marcados pelo ponta de lança na liga alemã só não foi maior do que a do polaco Robert Lewandowski, que fez incríveis 41 golos. Em entrevista ao site oficial da Bundesliga, o internacional português elogiou o rival e projetou a nova época na Alemanha.

"É uma pena, porque acho que tive uma boa época, uma ótima temporada e quebrei o recorde no Eintracht [de mais golos na Bundesliga por um jogador do Frankfurt]. E sim, Lewandowski marcou 41 golos ou algo assim? É completamente diferente. Acho que se ele não tivesse jogado na Bundesliga no ano passado, eu teria vencido o prémio. Seria incrível, mas faz parte do processo. Ele merece, claro. Ele está em grande forma e isso dá-me sempre mais motivação, é bom", disse.

"Acho que a quantidade de golos que ele [Lewandowski] marca se deve ao facto de saber onde precisa estar e não perde a chance. A diferença entre os melhores jogadores e os jogadores médios é a quantidade de erros. Não é normal quando ele comete um erro. Então eu acho que essa é a diferença. Um jogador comum comete alguns erros, os melhores jogadores têm poucos. Isso acontece com todos, mas Lewandowski sabe onde ele precisa estar e marca", acrescentou.

Questionado sobre a quantidade de golos que pretende marcar com a camisola do Leipzig nesta época, André Silva evitou falar em metas. "Não tenho um número em mente. Acho que em todos os lugares é diferente. Eu estava no Eintracht, era o meu segundo ano lá. Agora é o meu primeiro ano em Leipzig com uma equipa diferente, um treinador diferente, tudo diferente. A única coisa que posso prometer, a única coisa que posso fazer é trabalhar da mesma forma que trabalhei no ano passado e que foi dar o meu melhor", prometeu.

André Silva, de 25 anos, vai ter a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões pelo Leipzig, após duas temporadas de alto nível no Eintracht. Em 2020/21, apontou mesmo 29 golos num total de 34 partidas disputadas.