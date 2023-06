André Moreira analisa o futuro após ser eleito o melhor do Grasshoppers

Guarda-redes português esteve em foco no campeonato da Suíça.

André Moreira foi eleito o melhor jogador do Grasshoppers na I Liga da Suíça pelos adeptos do clube helvético. Por outro lado, a excelente época do guarda-redes permitiu-lhe ser considerado o melhor jogador da jornada por duas vezes no campeonato suíço.

Titularíssimo no clube de Zurique nas duas épocas em que defendeu as redes, o português cumpriu um total de 63 jogos na I Liga nas duas temporadas no Grasshoppers, apesar da lesão que o afetou nesta última.

Internacional sub-19 e sub-20 por Portugal, o futebolista já regressou a Portugal e está a avaliar as condições de alguns clubes que entretanto manifestaram interesse nos seus serviços. André Moreira iniciou a carreira no Ribeirão, de onde foi transferido para o At. Madrid, Espanha, jogou ainda Moreirense, U. Madeira, Belenenses, Braga, Aston Villa (Inglaterra), Feirense e B SAD. O guarda-redes agradeceu nas redes sociais a distinção de que foi alvo por parte dos adeptos.