André Martins, Miguel Vítor e Hélder Lopes assistem aos sub-17 de Portugal em Israel

Jogadores portugueses atuam no Hapoel Be'er Sheva e foram ver o jogo dos sub-17 da seleção das Quinas, no Europeu da categoria.

Portugal defronta a Suécia esta sexta-feira, na segunda jornada da fase de grupos do Europeu de sub-17, e os jogadores da Seleção tiveram na assistência três jogadores com passado no campeonato português.

André Martins, Miguel Vítor e Hélder Lopes jogam em Israel, onde se disputa a prova, ao serviço do Hapoel Be'er Sheva e aproveitaram a oportunidade para, juntamente com as famílias, verem os jovens portugueses.

Refira-se que o trio mencionado vai jogar a final da Taça de Israel no dia 24 de maio, frente ao Maccabi Haifa.