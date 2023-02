André Gomes volta a marcar mais de um ano depois e Paulo Fonseca sorri

Triunfo do Lille, orientado pelo treinador português, por 3-1 em casa do Rennes.

O Lille, de Paulo Fonseca, venceu em Rennes (3-1), com um a ajuda de um golo do futebolista português André Gomes, enquanto Rony Lopes marcou pelo Troyes frente ao Lyon (3-1), em jogos da Liga francesa.

Com os portugueses Tiago Djaló e André Gomes de início, os dogues entraram no desafio adormecidos e o avançado Amine Gouri aproveitou para abrir o ativo, quando o primeiro minuto de jogo ainda não estava completado.

Após o descanso, o kosovar Edon Zhegrova restabeleceu a igualdade que parecia ser o desfecho mais certo, até que o suplente utilizado Remy Cabella operou a reviravolta, aos 85 minutos, antes de André Gomes fazer igualmente o gosto ao pé, aos 90+3.

Foi o primeiro golo de André Gomes com a camisola do Lille, onde chegou esta época, e quebrou um jejum de mais de um ano. O internacional português não marcava desde o dia 8 de janeiro de 2022, quando ajudou o Everton a derrotar o Hull City para a Taça de Inglaterra.

O defesa luso José Fonte viu o encontro no banco de suplentes do Lille, que se mantém no sexto posto, com 38 pontos, contra os 40 do Rennes (quinto).

Mais cedo, o luso Rony Lopes (62 minutos) respondeu com eficácia aos golos marcados por Bradley Barcola (43) e Rayan Cherki (59), mas o tento que deu esperança ao Troyes (16.º colocado) de nada valeu, já que no período de descontos Lacazette (90+2) sentenciou a partida a favor do Lyon.

O guarda-redes português Anthony Lopes alinhou os 90 minutos pelos forasteiros, que seguem no oitavo posto, com 32.

No primeiro jogo do dia, o Paris Saint-Germain recebeu e venceu o Toulouse (2-1), com reviravolta, mas o futebolista português Renato Sanches saiu em lágrimas do relvado, após lesionar-se sozinho.

O antigo médio do Benfica foi forçado a abandonar o relvado no Parque dos Príncipes, depois ter efetuado um passe para um companheiro de equipa, agarrando-se de imediato à perna esquerda, saindo para dar lugar a Bitshiabu, de apenas 17 anos, aos 14 minutos.

Além de Renato Sanches, os compatriotas Nuno Mendes e Danilo Pereira foram titulares no conjunto parisiense.