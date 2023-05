André Gomes pode ter acabado a época no Lille

Médio português saiu lesionado contra o Marselha e não deve jogar nas duas jornadas que faltam. Está emprestado pelo Everton e com o futuro ainda por definir

André Gomes pode ter terminado a época no fim de semana, na partida contra o Marselha. O médio português saiu lesionado e não deverá participar no dois jogos que faltam do Lille.

O internacional português de 29 anos lesionou-se na perna esquerda no triunfo sobre o Marselha, e espera-se que falhe os jogos que faltam, contra Nantes e Troyes.

André Gomes está emprestado pelo Everton e o Lille gostava de o manter na próxima temporada, mas o seu futuro ainda não está decidido.