André Ferreira operado na Finlândia, pára cerca de cinco meses

Ex-Paços de Ferreira foi operado por Lasse Lempainen, que recentemente operou Ronald Araújo, do Barcelona

O guarda-redes português André Ferreira, do Granada, foi esta sexta-feira operado com sucesso na Finlândia e deverá parar durante cerca de cinco meses, segundo uma estimativa apontada pelo jornal AS.

O ex-Paços de Ferreira precisou de recorrer a intervenção cirúrgica para debelar uma lesão tendinosa na coxa direita, e o especialista que levou a cabo a operação foi o mesmo que recentemente operou Ronaldo Araújo, do Barcelona: o finlandês Lasse Lempainen.

Esta temporada, André Ferreira, de 26 anos, já somava sete partidas pelo Granada, na segunda divisão espanhola.