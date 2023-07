Regresso ao ativo? No Chipre falam em negociações com André Almeida

Depois de ter rescindido contrato com o Benfica em janeiro, o experiente lateral direito poderá estar prestes a abraçar um desafio na Liga do Chipre, com a imprensa daquele país a noticiar negociações junto do AEL Limassol.

Depois de ter representado o Benfica durante mais de uma década, André Almeida rescindiu contrato com as águias em janeiro e agora poderá estar perto de regressar ao ativo, abraçando ao mesmo tempo a sua primeira aventura no estrangeiro.

De acordo com a imprensa do Chipre, o experiente lateral direito, de 32 anos, está em negociações com o AEL Limassol, que terminou a última edição daquele campeonato no nono lugar, ainda que seja referido que o acordo entre ambas as partes não será fácil de atingir.

Caso decida rumar ao AEL Limassol, Almeida terá a companhia de dois portugueses, nomeadamente o guarda-redes Miguel Oliveira e o central Hugo Basto.

André Almeida não chegou a ser utilizado por Roger Schmidt na época passada, tendo-se despedido da Luz após mais de 300 jogos ao serviço das águias e de ter vencido cinco campeonatos, duas Taças de Portugal, uma Supertaça e quatro Taças da Liga.