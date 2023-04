André Almeida decisivo no Valência depois dos elogios de Martínez

Assistiu no triunfo frente ao Valladolid.

André Almeida, elogiado por Roberto Martínez numa entrevista à Antena 1, foi decisivo para o triunfo do Valência (2-1) sobre o Valladolid. Em situação perigosa na tabela, a equipa che tenta fugir à despromoção e deu um passo decisivo nesse sentido, contando com a colaboração do médio português, que fez a assistência para o primeiro golo, apontado por Diakhaby aos 60".

O jogo nem começou de feição para os valencianos, que logo aos seis minutos foram surpreendidos por um golo de Larin, companheiro de ataque de Gonzalo Plata (foi substituído aos 80"). Já nos descontos (90"+3"), Javier Guerra Moreno assinou o golo do triunfo, garantindo a segunda vitória seguida do Valência pela primeira vez esta temporada. Com esta vitória, dão um salto na tabela - 16.ª posição com 33 pontos mais dois do que o Getafe, a primeira equipa na zona de descida.

Perante este cenário, o Getafe oficializou a saída de Quique Flores, antigo treinador do Benfica. O técnico sai após 18 meses à frente da equipa, e numa altura em que não vencia há cinco jogos. O Getafe tem apenas sete vitórias em 31 jogos. De acordo com o jornal "Marca", José Bordalás, que já operou uma subida de divisão com o Getafe, é um dos candidatos ao lugar.

Sem grandes problemas, o Villarreal despachou (4-2) o Espanhol e mantém em zona europeia. Já o emblema de Barcelona continua em maus lençóis no penúltimo lugar da tabela, portanto, em zona de despromoção.

O último jogo da jornada entre o Sevilha e o Bilbau terminou o o triunfo dos primeiros por 1-0. Aos 90"+2", na marcação de um penálti, Ocampos deu a vitória à sua equipa que somou a terceira seguida e tirou a possibilidade de o Bilbau ultrapassar o Bétis na classificação.