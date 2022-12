Analista português vive o Natal na Tailândia: "Neste período custa estar longe"

Luís Viegas, analista da seleção da Tailândia, está em estágio e as videochamadas matam as saudades.

Em estágio desde o passado dia 6 de dezembro, Luís Viegas faz parte da equipa técnica da seleção da Tailândia que se encontra a disputar a Taça do Sudeste Asiático, prova da qual é a campeã em título. O analista português, natural de Coimbra, está concentrado na análise dos adversários dos Elefantes de Guerra e admite que este é o período em que lhe custa estar mais longe de casa.

"Resolvo o problema da distância com algumas mensagens e videochamadas, mas, infelizmente, não tenho qualquer produto português. No fundo é como se não houvesse Natal. Já seria diferente pelo clima e por estar num país onde a celebração do Natal que existe é somente ligada ao lado consumista e fantasista da quadra. Nunca poderia ser o ambiente da família, da lareira, da consoada, do bacalhau, das rabanadas e dos sonhos. É sem dúvida o período do ano em que me custa estar longe, mas o truque é não pensar muito nisso", afirmou Luís Viegas, em conversa com O JOGO.

Privado das habituais iguarias da época, a celebração vai resumir-se a um copo de vinho na companhia do selecionador Alexandre Polking, nascido no Brasil, para, logo de seguida, centrar atenções no duelo de amanhã diante das Filipinas.

"Queremos revalidar o título, mas estamos sem muitos jogadores importantes. Dos 30 convocados da última edição só sobram sete, enquanto Indonésia e Vietname estão completos. Como não é uma data FIFA vários clubes não nos cederam os jogadores. Na verdade, a prioridade deveria estar mais virada para as competições continentais e não regionais, mas como este é o único título que podemos objetivamente ganhar, a atenção da Imprensa e dos adeptos é sempre muita", contou o português, que está na Tailândia desde 2014.