Ambrosini aconselha Leão: "Deve decidir que tipo de caminho quer percorrer"

Antiga glória do Milan preocupado com estado de forma do internacional português

À margem de uma gala organizada pela Gazzetta Dello Sport, a antiga glória do Milan, Ambrosini, comentou o momento que atravessa Rafael Leão no campeão italiano.

"O que se passa com Leão? Não sei. Chegou a uma fase crucial da sua carreira e deve decidir que tipo de caminho quer percorrer, vamos ver as suas intenções. Deve ser mais constante", atirou Ambrosini.

Com a renovação por resolver há meses e depois de ter sido eleito o melhor jogador da Serie A da última época, em 2022/23 o rendimento do internacional português caiu e já soma 11 jogos sem marcar.